Trump trekker seg frå nedrustingsavtale

INF-avtalen vart inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Han forbyr alle landbaserte rakettar av mellomdistansetypen.

No har president Donald Trump avgjort å skrote avtalen. Grunnen er at Russland har utplassert ein ny type rakettar som amerikanarane meiner er forbode under avtalen.

– Russland har trua USAs tryggingsinteresser, og vi kan ikkje la oss avgrense av denne avtalen lenger mens Russland skamlaust bryt han, forklarer Pompeo.

Frå laurdag av vil USA ikkje lenger sjå seg bunde av avtalen, opplyser Pompeo.

Samtidig set USA i gang den formelle utmeldingsprosessen som er beskrive i artikkelen til avtalen 15. Denne prosessen varer i seks månader, og avviklinga kan framleis bli avlyst viss Russland øydelegg alle dei nye rakettane og alt tilhøyrande utstyr innan dei seks månadene er omme.

Russland har sjølv nekta for at dei nye rakettane er avtalestridige.

Dei allierte i Nato erklærer derimot full støtte til USA og gir Russland ansvaret for at avtalen no ligg an til å bryte saman.

«Vi ber Russland om å bruke dei attverande seks månadene til å vende tilbake til full og verifiserbar oppfølging for å verne INF-avtalen», heiter det i ei felles fråsegn frå dei allierte.

