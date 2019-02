Europeiske stormakter anerkjenner Guaidó

utenriks

Først ute var Frankrike, Spania, Storbritannia og Sverige. Kort tid etter slutta Danmark, Litauen, Nederland, Portugal, Tyskland og Austerrike seg til.

Dei ti landa erklærer at dei reknar Venezuelas opposisjonsleiar Juan Guaidó for å vere den fungerande presidenten i landet.

Samtidig krev dei at det blir halde nytt presidentval i landet så snart som mogleg.

– Venezuelanarane har rett til å uttrykkje seg fritt og demokratisk, tvitrar Frankrikes president Emmanuel Macron.

Anerkjenninga av Guaidó i EU-landa kom etter at Venezuelas sitjande president Nicolás Maduro nekta å godta eit europeisk krav om nyval.

EU-erklæring

Det er venta at EUs medlemsland vil komme med ei felles fråsegn i løpet av måndagen. Men i denne erklæringa vil ikkje ordet «anerkjenne» bli brukt om Guaidó, ifølgje Sveriges utanriksminister Margot Wallström.

– Vi vurderer han som legitim president for nasjonalforsamlinga og som interimpresident med konstitusjonelt ansvar for å kunngjere nyval, seier Wallström til nyheitsbyrået TT.

– Men ordet «anerkjenne» brukar vi berre om anerkjenning av statar, legg ho til.

Ifølgje Politico skal Italia ha motsett seg tidlegare utkast til EU-erklæringa.

Krav om nyval

EU-erklæringa vil først og fremst omtale det medlemslanda er fullt einige om, som korleis situasjonen ser ut, fortel Wallström vidare.

– Det er ein veldig alvorleg situasjon for Venezuela, med mangel på mat og medisinar, ein økonomi i fritt fall og fleire enn tre millionar flyktningar, seier ho.

– Vi er òg einige om å understreke at vil aldri godtok valresultatet som førte Maduro til makta. Vi meiner det venezuelanske folk har rett til å krevje nye, frie og rettferdige val.

Nei frå Maduro

Det er framleis president Maduro som reelt sett sit med makta i Venezuela. Han avviste søndag det europeiske kravet om nyval.

– Dei prøver å presse oss opp i eit hjørne med eit ultimatum som tvingar oss inn i ein ekstrem situasjon med konfrontasjon, sa Maduro i eit intervju med den spanske Tv-kanalen La Sexta.

Ifølgje Maduro risikerer Venezuela borgarkrig viss ikkje Vesten stansar innblandinga si.

– Alt handlar om graden av galskap og aggressivitet blant dei nordlege imperialistane og deira vestlege allierte, sa Maduro, og viste til USA.

Regjeringa i USA har både anerkjent Guaidó som mellombels president og oppfordra venezuelanske militære til å vende seg mot Maduro. President Donald Trump har i tillegg innført sanksjonar mot Venezuelas statlege oljeselskap og trua med å sende amerikanske soldatar til landet.

Russland fordømmer

Det er førebels ikkje kjent korleis norske styresmakter ser på saka.

Guaidó er i utgangspunktet leiar for nasjonalforsamlinga i Venezuela. Han utropte seg sjølv til mellombels president for snart to veker sidan.

USA anerkjente Guaidós presidentskap berre timar etter kunngjeringa. I tillegg har blant andre Canada, Australia og ei lang rekke latinamerikanske land anerkjent han.

Russland har på si side fordømt vestlege land for utidig innblanding i Venezuelas indre tilhøve.

Slik innblanding kjem berre i vegen for ei fredeleg, effektiv og varig løysing på krisa i Venezuela, sa president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov måndag.

