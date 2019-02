Krokodiller i gatene etter hundreårsflaum i Australia

utenriks

Militæret i Australia har fylt sandsekker, sett inn amfibiske transportkøyretøy og henta folk som har opphalde seg på hustak, etter at byen Townsville og områda rundt i delstaten Queensland vart ramma av ein kraftig flaum søndag.

Søndag kveld vart styresmaktene nøydde til å opne flaumbarrierar, noko som slapp laus det som blir omtalt som «farlege og raske vasstraumar».

Bilde frå Townsville viser bilar som nærast er dekte av vatn og hus som har fått både kjellaren og første etasje overfløymde. Folk går med vatn til livet og køyrer båt i gatene. Så langt har over 1.100 personar vorte evakuerte frå heimane sine. 1.000 av dei er samla på eit evakueringssenter.

I tillegg til at innbyggjarane må hanskast med vassmassane, har det vorte observert fleire saltvasskrokodillar som har teke turen frå sjøen til gatene i Townsville. Også ferskvasskrokodillar har vorte observerte, skriv Townsville Bulletin. Det har førebels ikkje meldt om skadde som følgje av krokodillane – eller vassmassane.

Delstatsminister Annastacia Palaszczuk opplyste måndag morgon at det vil fortsetje å regne kraftig dei neste dagane. Sjølv om det er venta at regnet vil fortsetje, vil det ikkje komme like mykje nedbør som tidlegare. Det er venta at flaumen vil minke ved midnatt måndag.

Som følgje av vassmassane har flyplassen i Townsville vore stengt. Også skulane er stengde. Dei opnar truleg igjen tysdag.

(©NPK)