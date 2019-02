Pave Frans på historisk besøk i Emirata

utenriks

Paven vart eskortert ned den raude løparen av ridande politi då han kom til presidentpalasset i Abu Dhabi måndag. Eit korps spelte og militærfly flaug i formasjon og sleppte ut kvit og gul røyk for å symbolisere Vatikanstatens flagg.

Paven skreiv i gjesteboka i palasset, der han takka kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan for gjestfridommen og velsigna folket i Emirata. Frans gav òg kronprinsen ein medalje med bilde av eit møte mellom namnebroren hans, sankt Frans av Assisi, og den egyptiske sultanen Malek el-Kamel for om lag 800 år sidan.

Kronprinsen gav paven eit innramma dokument frå 1963, då den dåverande leiaren i Abu Dhabi gav Vatikanet land til å bygge den første katolske kyrkja i Emirata.

135.000 truande er venta å møte opp tysdag, då paven skal halde messe i eit sportsstadion i byen. Det blir venteleg den hittil suverent største feiringa av kristen tru i Emirata.

I forkant av besøket vart paven oppfordra av menneskerettsgrupper til å presse på for at styresmaktene i Emirata skal ta ansvar for krigshandlingane i Jemen og undertrykkinga av meiningsmotstandarar.

