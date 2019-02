Åtte omkom i brann i Paris – éin arrestert

utenriks

Påtalemakta i Paris opplyser tysdag morgon at dei mistenkjer at ei kriminell handling ligg bak brannen, og at ei kvinne er arrestert.

Mange av bebuarane klatra opp på taket og ut av vindauge for å sleppe unna flammane.

Bygget med åtte etasjar ligg i det 16. arrondissementet, eit velståande bustadområde i den franske hovudstaden.

I tillegg til dei omkomne har éin person fått alvorlege skadar, mens 27 har lettare skadar.

– Situasjonen var allereie dramatisk då brannfolka kom til staden, seier Clement Cognon, talsmann for brannvesenet i Paris.

Det byrja å brenne i bygget natt til tysdag, og på morgonen brann det framleis i 7. og 8. etasje. Det er frykt for at talet på omkomne kan stige.

Over 20 bebuarar måtte gå ut gjennom taket på bygningen eller ut av vindauge før dei vart redda av brannvesenet. Nokre klarte å komme seg over på taka på nærliggande bygningar.

(©NPK)