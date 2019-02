Gravstaden til Karl Marx vandalisert

utenriks

Nokon har fleire gonger slått ein marmorplakett med namna til Marx og familien hans, som er den eldste og skjøraste delen av monumentet, med ein stump gjenstand, seier Ian Dungavell, som driv fondet som har ansvaret for gravplassen.

Skadane vart oppdaga måndag.

Hærverket har særleg ramma Karl Marx-namnet, så det ser ikkje ut som tilfeldig hærverk, det ser ut som eit målretta angrep mot Marx, seier Dungavell, som er leiar for Friends of Highgate Cemetery Trust.

Den revolusjonære tyske filosofen flytta til London i 1849 og budde i den britiske hovudstaden resten av livet. Han døydde 64 år gammal i 1883.

Granittmonumentet over han nord i London er over 3,5 meter høgt og har ein bronsebyste av Marx øvst. Monumentet vart finansiert av det britiske kommunistpartiet i 1956. Marmorplaketten som no er skadd, kjem frå den originale, enklare grava.

