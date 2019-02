Mange drepne i nye Taliban-angrep

utenriks

Elleve politifolk vart drepne og fem vart såra då opprørarar angreip ei vegsperring i Baghlani Markazi i den nordlege Baghlan-provinsen måndag kveld.

Ifølgje ein talsmann for provinsrådet, Safder Mohsini, fekk opprørarane med seg alt av våpen og ammunisjon frå politifolka.

I Dara-i-Suf-distriktet i den nordlege Samangan-provinsen vart ti menneske drepne og fire såra då opprørarar angreip ei regjeringsvennleg militsgruppe måndag. Ein av dei drepne var ei kvinne.

Taliban har teke på seg ansvaret for begge dei to angrepa, som skjer samtidig med at opprørarane har innleidd ein fredsprosess med USA.

(©NPK)