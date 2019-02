Avis: Ministrar vil utsetje brexit med åtte veker

utenriks

Får dei utsettinga gjennom, betyr det at Storbritannia er ute av EU 24. mai og ikkje 29. mars, som er den eigentlege planen, skriv avisa.

Ministrane håpar EU vil gå med på ein to månader lang frist etter 29. mars dersom statsminister Theresa Mays avtale blir godkjent i Parlamentet og gir nok tid til å vedta dei nødvendige lovene. I den to månader lange perioden vil Storbritannia framleis vere ein del av EU med dei same vilkåra som no, skriv The Telegraph.

Torsdag reiser May til Brussel for nye brexit-samtalar med EU. Målet er å reforhandle utmeldingsavtalen ho forhandla fram i fjor – men som Underhuset har avvist.

EU har på si side stått samla i saka og sagt nei til å gjere betydelege endringar i den eksisterande avtalen.

Eitt av dei vanskelegaste spørsmåla er knytt til grensa mellom Irland og Nord-Irland.

