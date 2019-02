EU seier nei til togfusjon

utenriks

Saka om mogleg samanslåing av togverksemdene i tyske Siemens og franske Alstom vart europeisk storpolitikk. Dei siste månadene har både franske og tyske toppolitikarar lagt press på kommisjonen for å få togfusjonen gjennomført.

Målet var å skape ein verdsleiande europeisk togprodusent, og Alstom bekrefta i slutten av januar at dei to selskapa hadde lagt fram eit nytt forslag for EU-kommisjonen. Dette forslaget vart avvist.

Vestager offentleggjorde avgjerda si onsdag formiddag og grunngav den med at dei to selskapa ville ha fått monopol på den europeiske marknaden.

Samanslåinga hadde ifølgje henne også ført til høge prisar på signalsystema, som skal skape tryggleik for passasjerane.

Siemens og Alstom har ikkje vore villige til å komme til møtes bekymringane frå kommisjonen, uttalte Vestager.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire kallar Vestagers avgjerd eit «økonomisk feilgrep».

– Dette kjem til å tene Kinas økonomiske og industrielle interesser, seier Le Maire i eit intervju med TV-kanalen France 2.

(©NPK)