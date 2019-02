EU seier truleg nei til togfusjon

utenriks

Saka om mogleg samanslåing av togverksemdene i tyske Siemens og franske Alstom har vorte europeisk storpolitikk. Dei siste månadane har både franske og tyske toppolitikarar lagt press på kommisjonen for å få togfusjonen gjennomført.

Målet har vore å skape ein verdsleiande europeisk togprodusent.

Alstom bekrefta i slutten av januar at dei to selskapa hadde lagt fram eit nytt forslag for EU-kommisjonen.

Vestager skal offentleggjere avgjerda si onsdag. Ho kjem til å vende tommelen ned, ifølgje den franske finansministeren Bruno Le Maire.

Han kallar Vestagers avgjerd eit «økonomisk feilgrep».

– Dette kjem til å tene Kinas økonomiske og industrielle interesser, seier Le Maire i eit intervju vist på den franske Tv-kanalen France 2.

