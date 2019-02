utenriks

TV-bilde frå staden viser menneske som leitar i restane av den samanrasa bygningen.

Dei første meldingane tydde på at bygningskollapsen skjedde i Maltepe, som ligg rett utanfor Istanbul. Hürriyet skriv at det seinare vart klart at hendinga fann stad i bydelen Kartal.

Opplysningar frå kjelder på staden tyder på at minst éin person har omkomme og at fire andre er sakna.

