Nye tryggingstiltak i Marokko etter dobbeltdrapa

Det har no gått halvannan månad sidan drapa, som politiet ser som eit religiøst ekstremistisk terrorangrep. Ifølgje Dagbladet har styresmaktene innført strengare reglar for fjellturar i området der dei to kvinnene vart drepne:

Alle turistar må ha med seg ein autorisert guide.

Det er ikkje lov å starte fotturar mot den høgste toppen i Nord-Afrika, Toubkal, etter klokka 16.

Det er heller ikkje lov å sove i telt.

Politiet tilrår å ha fire politipostar på vegen opp frå landsbyen Imlil til Toubkal. Alle turistar og folk som går opp i fjella, skal registrerast og sjekkast.

Fjellguiden Rachid Imerhane seier han synest det er bra at det marokkanske politiet passar på.

– Samtidig håper og trur vi at dette var første og einaste gongen noko slikt skjer her. Imlil og regionen har vore ein fredeleg plett i hundrevis av år, og vi håper og trur alle her at det held fram slik, seier Imerhane på telefon til avisa.

Han seier at dei så langt ikkje har merkt noko fall i talet på turistar. I tillegg understrekar han at grunnen til teltforbodet er at det er snø i området.

