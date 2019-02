Tyrkia rasar mot fransk minnedag for folkemordet på armenarane

utenriks

Ein talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan meiner Macron bruker minnedagen til å ta merksemda bort frå politiske problem på heimebane.

– Ingen skal få skitne til historia vår, seier talsmannen Ibrahim Kalin.

Macron erklærte i ein tale tysdag at 24. april blir fransk nasjonal minnedag for folkemordet på armenarane. Massedrapa på armenarar skjedde under og etter første verdskrigen i Det osmanske riket – forløparen til det som i dag er Tyrkia.

Trulet vart opptil 1,5 millionar menneske drepne som følgje av massakrar, deportasjonar, tvangsarbeid og dødsmarsjar. Tyrkia nektar for at desse hendingane var folkemord, og tyrkiske styresmakter har for vane å slå hardt ned på dei som bruker dette omgrepet om skjebnen til armenarane i Det osmanske riket.

