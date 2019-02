Avis: May vil utsetje brexitavstemming

utenriks

Statsminister Theresa May klarer ikkje å forhandle fram ein endra utmeldingsavtale med EU i tide før den planlagde avstemming i Parlamentet neste veke og ønsker derfor å utsetje avstemminga fram siste veka av februar, skriv avisa.

Julian Smith i Det konservative partiet skal i eit regjeringsmøte ha signalisert at avstemminga blir utsett. Avisa får bekrefta av ein minister i regjeringa at ei avstemming neste veke vil vere for tidleg.

– Vi er ikkje der enno med forhandlingane. Frå EUs perspektiv har det ikkje eingong starta. Theresa May har ikkje reist til Brussel enno, seier ministeren.

Avstemminga er no planlagd til veke ni, noko som betyr at bekymringa for at Storbritannia melder seg ut av EU utan avtale aukar, skriv The Telegraph. Storbritannia skal nemleg forlate EU 29. mars, to år etter at landet formelt varsla om utmeldinga.

Torsdag reiser May til Brussel for nye brexitsamtalar med EU. Målet er å reforhandle utmeldingsavtalen ho forhandla fram i fjor – men som Underhuset har avvist.

