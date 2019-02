May og Juncker einige om å fortsetje samtalane

utenriks

Storbritannias statsminister Theresa May kom til EU-kommisjonens hovudkvarter Berlaymont klokka 11 torsdag. Der vart ho ønskt velkommen av EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker for nye samtalerundar om brexit.

Det vart ein «robust» diskusjon, skriv dei to i ei felles fråsegn etter møtet.

Men møtet blir også beskrive som konstruktivt, og dei to vart einige om at teama deira skal fortsetje diskusjonane i dagane som kjem. May og Juncker skal deretter møtast igjen mot slutten av februar for å gjere opp status.

Mays mål er å få EU til å gå med på å gjere justeringar i punkta om irskegrensa i utmeldingsavtalen.

Det har EU sagt kategorisk nei til, eit standpunkt Juncker tok opp att då han møtte May.

Seinare torsdag skal May møte Antonio Tajani og Guy Verhofstadt. Førstnemnde er president i EU-parlamentet, mens sistnemnde leier Brexitutvalet til EU-parlamentet.

Til slutt skal May møte EUs president Donald Tusk.

Han sette onsdag stemninga for diskusjonane med ei utsegn om at det finst ein «spesiell plass i helvete» for dei som kjempa for brexit utan å ha ein klar plan for korleis skilsmissa skal gjennomførast på ein forsvarleg måte.

(©NPK)