Stoltenberg vil redde atomavtale ved å inkludere fleire land

Stoltenberg seier i ei fråsegn til tyske Funke Mediengruppe at Russland alltid har klaga over at land som Kina, India, Pakistan og Iran har fått utvikle landbaserte mellomdistanserakettar utan at Russland har fått lov til å gjere det.

– Men det er inga unnskyldning for å bryte avtalen. Tvert imot burde vi styrkje avtalen og bringe inn fleire partar, seier generalsekretæren.

Stoltenberg seier at Nato skal sjå på kva dei kan gjere for å sikre avtalen, og dessutan snakke med Russland igjen.

Førre fredag kunngjorde USA at dei trekkjer seg frå avtalen som vart signert i 1987. Dagen etter gjorde Russland det same.

Begge partar meiner den andre parten bryt avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanserakettar. Avtalen blir ikkje avslutta formelt før om seks månader.

Stoltenberg oppfordrar styresmaktene i Moskva til å endre meining.

– Vi ber endå ein gong Russland om å bruke denne moglegheita, seier han.

