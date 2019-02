Tusenvis av elevar i klimamarsj i Nederland og Belgia

utenriks

I byen Leuven i Belgia deltok rundt 10.000 elevar, ifølgje politiet. På grunn av den store folkemengda måtte den planlagde ruta endrast for å få plass til alle.

Mange tusen demonstrerte òg i hovudstaden Brussel og i andre byar i Belgia, for femte veke på rad.

I nabolandet i nord gjekk tusenvis av studentar og elevar i marsj forbi nasjonalforsamlinga i Haag. Arrangørane av demonstrasjonen seier målet er å vekke politikarane for å få på plass meir ambisiøse tiltak for å redusere klimautslepp.

Arrangørane i Haag håpte på 3.000 frammøtte. Langt fleire deltok, men nederlandsk politi har ikkje oppgitt noko overslag på folkemengda.

– Vi er her fordi vi vil at regjeringa set i verk raskare og betre tiltak for å betre klimaet, seier 16 år gamle Maartje Bood.

Saman med venane sine heldt ho fram eit banner med teksten «Vi ønsker dei elleve skøytebanane tilbake» – ei tilvising til skøyteløpa som fram til 1997 fann stad på frosne kanalar i Nederland då isen framleis var tjukk nok.

Det nederlandske miljøforskingsinstituttet (PBL) skreiv i ein rapport i førre månad at målet om å redusere utsleppa med 25 prosent frå 1990-nivået, innan 2020, ikkje kan oppnåast.

Rundt 350 forskarar skriv i eit ope brev i høve klimamarsjen på torsdag at «det er på høg tid med strenge tiltak for å redusere klimautsleppa raskt og drastisk».

