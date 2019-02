Demonstrantar i Haiti krev at presidenten går av

utenriks

Demonstrantane vil at Moïse skal trekke seg fordi han lét vere å etterforske korrupsjonsskuldingar mot den førre regjeringa knytt til Petrocaribe, eit subsidiert oljesamarbeid med Venezuela.

Haitiarar marsjerte i gatene der dei ropte, brann bildekk og gjekk med plakatar der det mellom anna stod «Kvar er Petrocaribe-pengane?". Fleire har sagt at dei vil protestere i heile helga med mindre presidenten kunngjer at han går av.

Politiet brukte tåregass mot demonstrantane. Ein talsmann for politiet seier at éin demonstrant vart drepen og 36 personar vart arresterte. Demonstrantane skal ha brunne fire politibilar.

– Vi vil ikkje stoppe. Vi fortset 8. og 9. februar for at president Jovenel Moïse skal trekke seg. Viss Moïse ikkje gjer det, skal vi utnemne ein mellombels president dei kommande dagane, seier opposisjonsleiar Jean-Charles Moïse.

Presidenten har sagt at han ikkje kjem til å trekke seg. Trass i at dei deler etternamn, er dei to politikarane ikkje i familie.

Dette er ikkje første gong haitiarar demonstrerer mot presidenten på grunn av mangel på korrupsjonsetterforsking. Også i fjor var det demonstrasjonar, der fleire vart drepne.

