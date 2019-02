Frankrike og Tyskland einige om Nord Stream 2

utenriks

Det kjem fram i eit utkast til avtale AFP har fått innsyn i.

Dei to landa har vorte einige om at oppfølging og overvaking av røyrleidningen skal avgjerast av «territoriet og den tilhøyrande sjøen til medlemslandet der den første samankoplinga er plassert», ifølgje utkastet. Den første samankoplinga ligg i Tyskland.

Russlands statlege energibyrå Gazprom står sentralt i prosjektet.

Fleire austeuropeiske EU-land er bekymra over Nord Stream 2-røyrleidningen, blant dei Polen, noko som i desember fekk EU-parlamentet til å ta avstand frå prosjektet. Frykta er at røyrleidningen skal gjere at EU blir for avhengig av russisk gass.

Tysklands statsminister Angela Merkel held fast på at røyrleidningen utelukkande er eit økonomisk prosjekt som vil sikre Europa billegare og meir pålitelege gassleveransar.

Torsdag offentleggjorde amerikanske senatorar frå begge parti at dei arbeider med ein resolusjon som tek til orde for stogg i arbeidet med å bygge røyrleidningen. Dei fryktar at han vil svekke støtta til Ukraina, ved å ta frå dei inntektene frå skatt for transport av gassen, skriv Reuters.

I tillegg til å be om at gassrøyrleidningen ikkje blir bygd støttar resolusjonen fleirnasjonal fridom til å segle i Svartehavet etter Russlands inngrep mot ukrainske fartøy i Kertsjsundet.

(©NPK)