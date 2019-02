Instagram strammar inn reglane for bilde av sjølvskading

utenriks

Det skjer etter at Storbritannias helseminister Matt Hancock møtte fleire medieplattformer for å snakke om korleis ein betre kan ivareta den psykiske helsa til tenåringar som brukar plattformene.

Blant dei som møtte Hancock er gigantane Facebook, Google, Snapchat og Twitter.

Saka har fått merksemd i Storbritannia etter at 14 år gamle Molly Russell vart funnen død på soverommet sitt i 2017 etter å ha teke sitt eige liv. Ho skal ha følgt fleire Instagramkontoar som la ut innlegg om depresjon og sjølvmord.

– Det er oppmuntrande å sjå at ordentlege steg blir tekne for å prøve å verne barn frå forstyrrande innhald på Instagram, seier far hennar, Ian Russell.

Tiltaket kjem etter ei grundig, verdsomspennande undersøking om ungdom, psykisk helse og sjølvmord, ifølgje Instagram-sjef Adam Mosseri.

Dei konkrete endringane er at visingar til bilde av og om menneske som skadar seg sjølve, som til dømes lækte sår frå kutting, blir fjerna frå søkjefunksjonen på plattforma. Dei vil heller ikkje komme opp som foreslåtte innlegg eller i «oppdag»-funksjonen, der ein får sjå foreslåtte innlegg basert på brukaraktivitet.

(©NPK)