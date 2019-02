Minst 13 drepne i politiaksjon i Rio de Janeiro

utenriks

Tilstanden er alvorleg for den eine av dei såra, opplyser helsestyresmaktene i byen.

Favelaene som militærpolitiet aksjonerte mot, ligg ved den sentrumsnære Santa Teresa-bydelen, som er blant dei mest populære turistmåla i byen.

To gjengar som driv narkotikahandel har sidan onsdag kjempa mot kvarandre for å skaffe kontroll over favelaene, ifølgje lokale meldingar.

Militærpolitiet skriv på Twitter at aksjonen skjedde i favelaene Fallet, Fogueteiro og Coroa. Der vart styrkane «møtt av skot, og kampar braut ut», heiter det der.

– Då skotvekslinga var over, vart såra kriminelle funne på gatene og frakta til sjukehuset Souza Aguiar, skriv politiet.

Politiet har publisert bilde av tre automatvåpen, tolv pistolar og seks granatar som dei tok beslag i under aksjonen, og på eit videoopptak som lokalavisa O Dia har publisert, kan ein sjå politi legge drepne menneske inn i eit køyretøy.

Ein firedel av Rio de Janeiros befolkning på seks millionar menneske bur i favelaene.

Skotvekslingar finn ofte stad i favelaene i Rio de Janeiro under kampar mellom rivaliserande gjengar, eller når politiet aksjonerer mot dei.

(©NPK)