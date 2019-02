Sierra Leone skjerpar straffa for seksuelle overgrep

utenriks

President Julius Maada Bio kom med erklæringa i ein tale i regjeringsbygget i Freetown torsdag.

Tal frå politiet i Sierra Leone viser at 8.505 menneske vart utsette for vald knytt til seksualitet og kjønn i 2018, heile 3.755 fleire enn i 2017. Over ein tredel av desse var valdtekter av mindreårige.

– Eg erklærer valdtekt og seksuell vald for å vere ei nasjonal krise, sa Bio, og varsla at det skal innførast livstidsstraff for valdtekt av mindreårige.

Presidenten hadde tårer i auga etter at han hadde høyrt eit vitne fortelje om valdtekt etter å ha overlevd ebola.

– Alle statlege sjukehus skal gi gratis behandling og attestar til offer for valdtekt og seksuell vald, fortsette han.

Han sa også at tusenvis av overlevande etter valdtekter i Sierra Leone har fått livet sitt øydelagt og er traumatiserte.

Av 30.000 jenter og kvinner som har overlevd seksuell vald i landet, er 93 prosent under 17 år, ifølgje organisasjonen Rainbow Initiative. Ein del har fått hiv og hundrevis har vorte gravide som følgje av valdtektene.

Valdtekt har ikkje vorte hardt slått ned på i landet tidlegare. I ei profilert sak i fjor fekk ein 56 år gammal mann eitt år i fengsel for å ha valdteke ei seks år gammal jente.

(©NPK)