Tenåringar drepne på Gazastripa

Minst 17 andre palestinarar er ifølgje helsedepartementet skotne og såra under demonstrasjonane fleire stader langs det tungt vakta gjerdet mellom Gazastripa og Israel fredag.

Den 14 år gamle Hassan Shalabi vart drepen av eit skot i brystet aust for Khan Younis, mens den 18 år gamle Hamza Ishtawi vart drepen aust for Gaza by, opplyser departementet. Ishtawi vart skoten i halsen.

Det er den 46. fredagen på rad at palestinarar demonstrerer på Gazastripa med krav om å få ein slutt på Israels blokade av enklaven.

Fredag var demonstrantane samla på fem ulike stader langs gjerdet. Mange av dei kasta stein mot dei israelske soldatane som er stasjonerte på den andre sida av barrieren. Dei svarte med tåregass og skarpe skot.

Den israelske hæren seier at 6.700 personar deltok i opptøyar og demonstrasjonar, og at nokon kasta eksplosive gjenstandar og granatar som landa på Gaza-sida av gjerdet.

Israelske styresmakter held fast på at maktbruken har vore nødvendig for å hindre demonstrantane frå å ta seg over grensa og gjennomføre valdelege aksjonar inne i Israel.

Ifølgje ein FN-rapport er 295 palestinarar drepne og rundt 6.000 skotne og såra sidan demonstrasjonane byrja i mars i fjor, skriv den israelske avisa Haaretz. Rapporten vart publisert i januar og er stadfesta av israelske tryggingskjelder.

To israelske soldatar er drepne i den same perioden.

