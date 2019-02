utenriks

Kvinna er sikta for å ha bortført sitt eige barn etter å ha tapt ei barnefordelingssak på Austlandet for nokre år sidan, ifølgje ei pressemelding frå spansk politi, skriv avisa.

Ho er også sikta for truslar mot den tidlegare partnaren sin. Spansk politi seier at ho er sikta for forhold som samla kan gi henne over ti års fengsel.

Ho vil bli kravd utlevert av norsk politi.

