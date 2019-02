Nye demonstrasjonar i Haiti mot presidenten i landet

utenriks

– Dette markerer den fjerde dagen med protestar mot presidenten, men han er framleis taus. Det beviser at han er inkompetent, seier demonstranten Louis-Paul Vlanel, mens ein barrikade av bildekk vart tent på i nærleiken.

Både FN og ambassadørar frå Frankrike, Tyskland, Brasil, Canada og USA har bedt haitiske politikarar innleie samtalar, men polariseringa i landet ser ut til å auke med den aukande valden.

Laurdag vart ein 14 år gammal gut og ein annan yngre mann skotne og drepne under ein spontan demonstrasjon i hovudstaden. Torsdag vart to andre drepne etter at opposisjonen mobiliserte til protestar. Fleire haitiske ordførarar har avlyst festarrangement i oppkøyringa til Haitis tradisjonsrike årlege karneval.

Misnøya med Moïse byrja å vise seg for alvor då han lét vere å etterforske korrupsjonsskuldingar mot den førre regjeringa knytt til Petrocaribe, eit subsidiert oljesamarbeid med Venezuela.

(©NPK)