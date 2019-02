USAs forsvarsminister på umeldt besøk i Afghanistan

utenriks

Shanahan landa i det krigsherja landet måndag.

– Det er viktig at den afghanske regjeringa, som hittil har vore halden utanfor, deltek i fredsforhandlingane for Afghanistan, sa Shanahan, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Han la til at USA har viktige tryggingsinteresser i regionen.

President Donald Trump varsla før jul at han ville hente heim rundt halvparten av USAs 14.000 soldatar frå Afghanistan, og kort tid etter vart det kjent at USA og Taliban hadde innleidd forhandlingar i Qatar.

Afghanske styresmakter har lenge ønskt å forhandle med Taliban, men opprørarane har nekta og gjort det klart at dei berre vil snakke direkte med USA, ikkje via «løpegutter», som dei reknar den afghanske regjeringa for å vere.

Shanahan har inga militærerfaring, men han har sidan juli 2017 vore USAs viseforsvarsminister. Før det var han over 30 år i flyfabrikanten Boeing. Han tok over som forsvarsminister etter Jim Mattis, som i desember vart tvinga til å gå av to månader tidlegare enn planlagt etter usemje med Trump.

