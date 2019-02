Mars-selskap er konkurs

utenriks

Selskapet Mars One Ventures har hatt ansvaret for å finansiere Mars One-prosjektet, som vil sende folk til planeten Mars utan moglegheit for å komme tilbake til jorda. Det har gitt problem.

No har det Sveits-baserte selskapet kunngjort at det ikkje klarer å innfri dei økonomiske forpliktingane sine og at det er slått konkurs. Leiinga arbeider no med å få inn ein investor for å redde selskapet.

Dei understrekar samtidig at det tilknytt selskapet, Mars One Foundation, som skal stå for den faktiske romturen, ikkje blir påverka av dei økonomiske problema.

Etter planen skal det kontroversielle prosjektet bevise at det har livets rett gjennom å sende ei umanna utsending til Mars i 2022. Dei første bebuarane skal etter planen sendast til Mars i 2031.

Mars One-prosjektet har fått mykje kritikk. Romingeniørar meiner at den nødvendige teknologien for eit slikt prosjekt ikkje er ferdig utvikla. Andre har peika på dei etiske spørsmåla knytt til at menneska ikkje har moglegheit til å komme tilbake til jorda etter utsending.

