Tyskland meiner kampen mot IS må fortsetje

utenriks

USAs president Donald Trump har varsla at han i løpet av denne veka vil erklære siger over den ytterleggåande islamistgruppa IS, som i si tid kontrollerte eit stort område i Syria og Irak.

– Vi veit at IS ikkje er slått, men islamistgruppa har endra seg og tilnærminga si, seier Ursula von der Leyen.

Dei 13 største bidragsytarane i koalisjonen mot IS vil denne helga diskutere vegen vidare i forkant av tryggingskonferansen i München.

– Vi vil diskutere korleis vi kan hindre og kjempe mot IS' snikande spreiing på tvers av regionar gjennom skjulte nettverk, seier von der Leyen.

