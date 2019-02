CBS: Tilsette i justisdepartementet diskuterte moglegheita for å fjerne Trump

utenriks

Opplysningane stammar visstnok frå tidlegare fungerande direktør Andrew McCabe i FBI som CBS har intervjua.

Dei hemmelege møta skjedde i veka etter at Trump sparka FBI-sjefen James Comey, ifølgje Scott Pelley, journalisten som intervjua McCabe.

I møta såg ein visstnok på moglegheita for å få samla visepresident Mike Pence og eit fleirtal av regjeringa for å fjerne Trump som USAs president ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Det opnar for å fjerne presidenten viss vedkommande ikkje er i stand til å utføre jobben.

Intervjuet med McCabe blir sendt søndag. Eit utdrag av intervjuet vart offentleggjort torsdag, og her fortel McCabe om korleis han starta etterforsking av Trump. Målet var å undersøkje sambanda hans til Russland og vurdere om Trump hadde prøvd å hindre arbeidet til politiet og rettsvesenet i USA.

