Nato lovar å koordinere seg om Afghanistan

– Det blir inga einsidig styrkeuttrekking. Det vil bli koordinert, seier den fungerande amerikanske forsvarsministeren etter forsvarsministermøtet i Nato i Brussel.

Men det betyr ikkje at ikkje noko vil skje, understrekar han.

Allierte har den siste tida vore urolege for at president Donald Trump plutseleg kan avgjere å trekke seg ut av Afghanistan.

No er bodskapen at ei slik avgjerd eventuelt vil bli teke i fellesskap.

– Nato gjekk inn saman, og Nato ser òg for seg å gå ut saman. Ei eventuell uttrekking må vere koordinert i alliansen, slik at ein er sikkert på at ein klarer å verne det ein har bygd opp, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato seier alliansen er innstilt på å fortsetje å hjelpe afghanske tryggingsstyrkar.

Men dei allierte er òg håpefulle til samtalane som no er i gang mellom USA og Taliban om ein mogleg fredsavtale.

Om samtalane vil lykkast, er framleis i det blå, ifølgje Stoltenberg.

– Men målet er ikkje å bli verande der for alltid. Målet er å nå ei politisk løysing som til slutt gjer det mogleg å redusere nærværet, seier han.

