Nytt europeisk arbeidsbyrå skal gjere det lettare å jobbe på tvers av landegrenser

– I dag har vi teke endå eit viktig steg i retning av eit meir samla Europa, som vi har lova. Med over 17 millionar europearar som bur og jobbar i eit anna EU-land, var det på tide at ELA kom på banen, seier leiaren av EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker.

Tanken er at byrået skal hjelpe til og støtte EU-landa ved å handheve dei reglane som er vedtekne for arbeidsmarknaden i dei seinare åra, og legge til rette for felles inspeksjonar i saker som går på tvers av landegrensene.

Arbeidsministrane i EU stiller likevel krav om at deltakinga frå medlemslanda må vere frivillig.

Den endelege versjonen av avtalen var likevel tona ned, med mindre slagkraft enn det EU-kommisjonen først såg for seg og foreslo.

– Ein kan seie det verken vart det motstandarane frykta, eller tilhengarane hadde håpt. Sånn sett er det eit typisk EU-kompromiss, seier leiar av LO-kontoret i Brussel, Knut Arne Sanden.

Det første forslaget til kommisjonen innebar at ELA skulle hjelpe til i meklingsprosessar i grensekryssande konfliktar. Ifølgje Sanden er denne «meklinga» no vorte til frivillig rådgiving og inspeksjonar, som må gjerast i samarbeid med landet der den skal skje.

Det er ikkje avgjort kvar byrået skal plasserast, men det er ifølgje EU-kommisjonen venta å få 140 medarbeidarar dei neste fire åra.

