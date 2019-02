Kina stenger turisttilgangen til Mount Everest

utenriks

Rekordmange klatrarar besøkte Himalaya i 2018, og den veksande populariteten til det høgaste fjellet i verda har ført til eit aukande søppelproblem i området. Kina tek derfor grep og stansar inntil vidare tilgangen turistane har til basecampen i Tibet.

Forbodet gjeld først og fremst «vanlege turistar» og ikkje dei som har klatreløyve. Området som blir stengt, er over Rongpo-klosteret, som ligg cirka 5.000 meter over havet. Ifølgje det kinesiske nyheitsbyrået Xinhua vil ein ny leir for besøkjande bli sett opp omtrent to kilometer frå den opphavlege.

Kinesiske styresmakter planlegg òg å hente ned døde fjellklatrarar som er over 8.000 meters høgde. Fleire klarere døyr på Mount Everest kvart år, og det er vanskeleg å hente dei ned på grunn av tynn luft, kulde og ustabilt vêr.

