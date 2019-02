Nyheitsbyrå: Danske Inger Andersen peika ut til UNEP-sjef

utenriks

Andersen, som i dag er leiar for Den internasjonale unionen for bevaring av natur (IUCN) med base i Sveits, har tidlegare vore visepresident for Midtausten og Nord-Afrika i Verdsbanken. I tillegg har ho arbeidd i 15 år med vass- og miljøsaker i FN.

Ho er vald av generalsekretær António Guterres i FN som ny leiar av UNEP, ifølgje opplysningar AFP har fått tilgang til. Utnemninga må godkjennast av hovudforsamlinga i FN.

Noregs tidlegare miljø- og utviklingsminister Erik Solheim måtte gå av som UNEP-leiar etter at ein internrevisjon avdekt at han hadde brukt nesten 500.000 dollar på reiser over 22 månader. Dette var samtidig med at organisasjonen sleit med reduserte budsjett.

