Over 60 kan ha mista livet i flaumråka gullgruver i Zimbabwe

Vatn byrja å trenge inn i to ubrukte gruvesjakter i byen Kadoma tysdag kveld. I sjaktene skal det ha vore mellom 60 og 70 gullgravarar. Fredag erkjente styresmaktene at det er små sjansar for å finne nokon i live.

– Det blir jobba intenst for å pumpe vatnet ut av dei flaumråka gruvegangane før offera kan hentast ut, seier July Moyo, Zimbabwes minister for lokalt sjølvstyre.

President Emmerson Mnangagwa har erklært nasjonal krisesituasjon. Zimbabwe er òg ramma av økonomisk krise, og regjeringa ber både bistandsgivarar og aktørar i næringslivet bidra med pengar til redningsaksjonen og hjelp til dei etterlatne.

Gullgravarane var truleg ulovleg i dei nedlagde gruvesjaktene då ulykka skjedde. Zimbabwe har store førekomstar både av gull, diamantar, platina, kol og koppar.

