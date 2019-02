Solberg om Huawei: – Vi har ikkje vore naive

utenriks

– Vi har ikkje vore naive. Vi har sørgt for å ha eit lovverk som kan fungere, seier Solberg til NTB.

Fredag kom ho til den store tryggingskonferansen i München. Der var framveksten til Kina som militær, økonomisk og teknologisk stormakt eitt av hovudtemaa.

Diskusjonen går no høgt i vestlege land om den kinesiske mobilgiganten Huawei. Frykta er at investeringane til selskapet i viktig infrastruktur i vestlege land – mellom dei det nye 5G-nettet – kan opne døra for kinesisk spionasje.

Solberg seier regjeringa framleis ikkje er ferdig med diskusjonane om 5G i Noreg.

– Så eg har ikkje tenkt å gå inn i det, seier Solberg.

– Men vi har sikra oss eit regelverk som gjer at vi kan handtere slike situasjonar. Det er kanskje ikkje det vi har snakka høgast om dei siste åra, men gjennom endringar i forskrifter og regelverk har vi fått på plass klare og tydelege heimlar for å kunne gjere tryggingsvurderingar i spørsmål om investeringar, seier ho.

Både Telia og Telenor bruker allereie utstyr frå Huawei i 4G-nettet i Noreg.

(©NPK)