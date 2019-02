Venezuela blir lova 100 millionar dollar i humanitær hjelp

utenriks

Landet står midt oppe i ei djup politisk krise og innbyggjarar opplever hyperinflasjon og manglar mat, medisinar og andre basisvarer.

No er 25 land på det amerikanske kontinentet, med USA i spissen, einige om ein hjelpeaksjon for venezuelanarane. USAs nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton kunngjorde planen torsdag etter ein konferanse i regi av Organisasjonen for amerikanske statar (OAS).

Pengane skal gå rett til hjelpesenter langs grensa mot Brasil og Colombia og på øya Curaçao, opplyser David Smolansky, som leier ei OAS -gruppe som skal handtere flyktningar og migrantar frå Venezuela.

Representantar for opposisjonsleiar Juan Guaidó deltok på konferansen.

Guaido, som er president i nasjonalforsamlinga, har erklært seg som mellombels president i landet og er anerkjent som leiar i landet av USA og om lag 50 andre land. Sittande president Nicolás Maduro nektar likevel å gi frå seg makta.

(©NPK)