Abe taus om Trumps fredsprisnominasjon

utenriks

Under eit møte med journalistar framfor Det kvite hus fredag sa Trump at Abe har nominert han til fredsprisen for arbeidet hans for avspenning med Nord-Korea.

Måndag seier Abe at han ikkje vil kommentere dette. Han viser til at Nobelkomiteen det siste halve hundreåret ikkje har offentleggjort kven som står bak nominasjonar.

– Eg avstår derfor frå å kommentere, seier Abe, som kom med utsegna då han snakka til parlamentet i Japan.

Også regjeringstalsperson Yoshihide Suga sa at det er uaktuelt å kommentere saka, men at Trumps innsats overfor Nord-Korea er sett pris på.

Den japanske avisa Asahi Shimbun skriv søndag at Abe skal ha nominert Trump etter at den amerikanske presidenten sjølv bad han om å gjere det.

(©NPK)