EU lovar kjapp respons om USA innfører toll på bilar

EUs trussel kjem etter at USAs handelsdepartement i helga opplyste at dei har ferdigstilt ein rapport som gir Trump makt til å innføre toll på bilimport innan 90 dagar. Det kan truleg brukast til å presse Europa på handelsområdet.

– Om denne rapporten fører til tiltak som er negative for europeisk eksport, vil EU reagere på ein rask og adekvat måte, seier talsmannen Margaritis Schinas.

Handelsdepartement har gjort ei undersøking rundt i kva grad import av bilar til USA utgjer ein trussel mot den nasjonale sikkerheita. Rapporten vart levert til presidenten to timar før fristen søndag kveld.

Ein talsperson for departementet seier at innhaldet i rapporten ikkje vil bli offentleggjort.

Trump har tre månader på seg til å avgjere korleis han vil reagere på rapporten. Det er venta at konklusjonane i rapporten gir rom for at Trump kan presse Europa på handelsområdet. Skulle rapporten vurdere import av europeiske bilar til USA som ein nasjonal tryggingstrussel, kan Trump pålegge bilar frå Europa ekstra toll utan godkjenning frå kongressen.

Trump har allereie nytta nasjonale tryggingsspørsmål til å innføre toll på stål og aluminium. Han har tidlegare trua med ein ekstratoll på 25 prosent på bilar. Ein slik ekstratoll kan ramme tysk bilindustri svært hardt.

Tysklands statsminister Angela Merkel har reagert kraftig på truslane om å innføre biltoll.

– Det er sjokkerande for oss at dette plutseleg skal vere ein tryggingstrussel mot USA, sa Merkel då ho heldt tale under den store tryggingskonferansen i München laurdag.

