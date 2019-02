Porsche risikerer ny bot etter dieselutsleppsskandalen

utenriks

Søksmålet mot Porsche SE kjem etter mistanke om at det har vorte gjort administrative lovbrot av selskapet, opplyser påtalemaktkontoret i Stuttgart.

Porsche er eitt av luksusmerka i Volkswagen-gruppa, som i 2015 innrømte å ha fuska med utsleppstestane for dieselbilar, slik at dei oppfylte utsleppskrava.

I desember i fjor måtte Porsche SE betale nokre av sine eigne investorar nær ein halv milliard kroner for juks med utsleppstala i millionar av bilar.

Volkswagen er dømt til å utbetale rundt 27 milliardar euro i bøter og kompensasjon over heile verda for utsleppsjuks. Mens Audi, som òg er eigd av Volkswagen, er bøtelagt for nesten 800 millionar euro.

(©NPK)