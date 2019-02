Seks soldatar drepne i Pakistan

utenriks

Lokalt politi opplyser at fire pakistanske soldatar i ein tryggingsstyrke vart drepne då fleire personar opna eld mot dei i byen Turbat søndag. To andre vart drepne i byen Loralai laurdag.

Ingen skal ha tatt på seg ansvar for angrepa, men militante opprørsgrupper og IS er mistenkte for å stå bak, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Provinsen Balutsjistan grensar til Iran, og angrepa kjem berre to dagar etter eit angrep på Irans revolusjonsgarde der 27 elitesoldatar vart drepne.

General Mohammad Ali Jafari i Irans revolusjonsgarde uttalte etter det angrepet at Pakistan støttar gruppa som har teke ansvaret for sjølvmordsangrepet som drap elitesoldatane.

Pakistan avfeia påstandane.

– Vi vil definitivt ta gjengjeldande skritt, sa generalen etter angrepet mot iranarane, utan å gå nærare inn på kva det ville vere.

