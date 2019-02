Sju Labour-politikarar forlèt partiet

utenriks

Mange Labour-politikarar er misnøgd med retninga partileiar Jeremy Corbyn har valt for partiet. Sosialisten Corbyn står langt til venstre i Labour-samanheng, men har sterk støtte frå grasrota i partiet.

Dei sju toppolitikarane som no forlèt partiet, skuldar Corbyn for å føre ein svak opposisjonspolitikk mot planen til den konservative regjeringa for å tre ut av EU, og for ikkje å ha teke eit oppgjer med antisemittiske fordommar i partiet.

Luciana Berger, som er blant dei som no melder seg ut, meiner partiet har vorte «institusjonelt antisemittisk».

Dei sju utgjer berre ein liten del av Labours totalt 256 parlamentarikarar. Men dette er likevel den mest omfattande splittinga i partiet sidan fire sentrale medlemmer melde seg ut i 1981 for å stifte eit sosialdemokratisk parti.

