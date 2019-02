Bernie Sanders vil prøve seg på nytt presidentval

utenriks

Sanders, som er uavhengig senator frå delstaten Vermont, tapte nominasjonskampen mot Hillary Clinton i 2016. No vil han prøve seg på ny nominasjon igjen til valet for neste år, skriv The Washington Post.

77 år gamle Sanders kunngjorde intensjonen sin tysdag morgon i eit radiointervju i heimstaten.

– Eg ønskte at innbyggjarane i Vermont skulle få vite om dette først, sa han til Vermont Public Radio.

På spørsmål om kvifor han ønsker å bli president, svarte Sanders at sitjande president Donald Trump «er ein flause for landet vårt» og ein «lystløgnar». Sanders omtalte også Trump som «rasist» og «mannssjåvinist» som «prøver å splitte det amerikanske folket».

– Vil fortsetje revolusjonen

I intervjua viste Sanders til åra som har gått sidan førre valkamp. Sjølv om han tapte nominasjonen mot Clinton, har han vore med på å forme politikken til partiet.

– Vi starta ein politisk revolusjon i 2016-valkampen. No er det på tide å fortsetje revolusjonen, sa han i intervjuet.

Sanders står på venstrefløya i den demokratiske leiren i USA. Han må rekne med å møte konkurranse frå ei rad andre kandidatar som også ønsker å bli Demokratanes presidentkandidat.

Konkurranse frå støttespelarar

To demokratar som støtta han i 2016 – kongressrepresentant Tulsi Gabbard frå Hawaii og forfattar Marianne Williamson, har allereie kunngjort kandidatura sine til den kommande nominasjonen. Senator Jeff Merkley frå Oregon vurderer å stille som kandidat.

Elizabeth Warren frå Massachusetts, som lenge har vore venn med Sanders og deler mange av dei same synspunkta, kunngjorde nyttårsaftan at ho stiller i nominasjonskampen.

Dei fleste demokratane som kastar seg inn i nominasjonskampen, støttar Sanders fanesaker om å auke minstelønna til 15 dollar og å utvide Medicare, det statlege helseforsikringsprogrammet for eldre og funksjonshemma, til å omfatte alle.

