EU-razzia mot norske oppdrettsselskap

I ei pressemelding bekreftar EU-kommisjonen at det har vore umelde inspeksjonar mot fleire selskap som driv med oppdrett av atlanterhavslaks. Også nasjonale konkurransestyresmakter deltok i aksjonen.

– Kommisjonen er bekymra for at selskapa som det har vore inspeksjonar mot, har brote EUs reglar som forbyr kartell og restriktiv forretningspraksis, heiter det.

Norske styresmakter ikkje involvert

Konkurransetilsynet i Noreg «har ikkje noko med dette å gjere», opplyser kommunikasjonsdirektør Margrethe Gudbrandsen til NTB.

EU-kommisjonen ønsker ikkje å gå ut med opplysningar på dette stadiet om kva medlemsland inspeksjonane er gjennomførte i, eller kva selskap som er omfatta.

NTB får opplyst at kartellsaker av denne typen vanlegvis har lang behandlingstid, det vil normalt ta eitt og eit halvt år eller meir.

Risikerer stor bot

Selskap som har brote EUs konkurranselovgiving, risikerer bøter på opptil 10 prosent av årleg omsetning. Men bøtene kan reduserast dersom selskapa vel å samarbeide med EU-kommisjonen og gi informasjon som bidreg til oppklaring av saka.

Eit selskap kan også få immunitet dersom selskapet på eige initiativ varslar EU-kommisjonen om lovbrot. Men EU-kommisjonen ønsker ikkje å kommentere i kva grad dette har skjedd i denne saka.

EU-kommisjonen understrekar at slike inspeksjonar er ein del av ei forundersøking når det er mistanke om konkurransehemmande praksis og at det ikkje inneber at selskapa har gjort seg skuldige i slik verksemd.

Mowi i Skottland

Mellom anna var det razzia mot vidareforedlingsanlegget som Mowi – tidlegare Marine Harvest – har i Rosyth i Skottland. Det bekreftar kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Mowi overfor Fiskeribladet.

– Det stemmer, dei har rett og slett vore på razzia, seier kommunikasjonssjefen.

Han legg til at ei næring av «ein viss storleik» må rekne med razziaer, men at selskapet ikkje har noko å skjule. Hjetland opplyser at han ikkje kan kommentere påstandane om prissamarbeid.

Grieg Seafood bekreftar

Også Grieg Seafood bekreftar ifølgje E24 at EUs konkurransestyresmakter har vore på besøk.

– Grieg Seafood har som mål å vere open, transparent og imøtekommande og vil gi all nødvendig informasjon som EU-kommisjonen ber om, heiter det i ei børsmelding.

EU-kommisjonen namngir ingen av selskapa.

