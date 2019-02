Equinor med miljøplan for oljeboring utanfor Australia

utenriks

Selskapet ber om innspel til miljøplanen som vart offentleggjort tysdag. I pressemeldinga skriv Equinor at dei vil ta tilbakemeldingar i betraktning før miljøplanen blir levert til australske styresmakter.

Equinor sikra to boreløyve ved Australbukta i 2017, ifølgje nyheitsbyrået Reuters. Dåverande Statoil overtok BPs eigardel på 70 prosent i leitelisensane EPP39 og EPP40. Det er miljøplan for EPP39 som no er levert, der Equinor planlegg å bore éin leitebrønn.

– Dei siste to åra har vi forhøyrt oss med over 100 ulike organisasjonar sør i Australia. Dei har heile tida bedt oss om å vere opne. Vi har høyrt på dei og gir i dag ut miljøplanen for oljeleitinga vår, seier leiar Jone Stangeland i Equinor Australia.

