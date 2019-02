Lågaste britiske arbeidsløyse på 44 år

utenriks

Arbeidsløyseraten var på 4 prosent i fjorårets siste kvartal. Den var også på same nivå i tremånadersperioden som vart avslutta i november. Ein må tilbake til 1975 for å finne ei like låg arbeidsløyse, ifølgje tal som det statistiske sentralbyrået til britane (ONS) presenterte tysdag.

1,36 million menneske var registrerte arbeidsledige i Storbritannia i desember. Det er 100.000 færre enn eitt år tidlegare.

Den rekordlåge arbeidsløysa finn stad trass i svekt økonomisk vekst som kjem av verdsøkonomien og brexit-uvisse.

– Trass i svakare vekst, blomstrar arbeidsmarknaden i Storbritannia, uttaler ONS.

Same dag som arbeidsløysetala vart lagt fram, varsla den japanske bilprodusenten Honda at dei stenger fabrikken sin i Storbritannia i 2021. Dermed mistar 3.500 personar jobben.

