Tyrkia skriv ut ny arrestordre på 300 personar

Personane blir skulda for å vere tilhengarar av rørsla til den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen, som ifølgje tyrkiske styresmakter stod bak kuppforsøket sommaren 2016.

Den siste tida er over 700 personar arrestert på bakgrunn av dei same mistankane. Førre veke skreiv styresmaktene ut arrestordre på over 1.100 påståtte tilhengarar av Gülen.

Tyrkiske styresmakter har slått hardt tilbake sidan kuppforsøket for to og eit halvt år sidan. Titusenvis har vorte arrestert, og nesten 2.000 personar har vorte dømde til livsvarig i fengsel.

Tyrkiske styresmakter omtaler Gülens rørsle som ein terroristorganisasjon. Gülen, som lever i eksil i USA, nektar for å ha hatt noko med kuppforsøket å gjere.

