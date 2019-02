Ni avretta for drap på Egypts riksadvokat

utenriks

Avrettingane vart utførte i eit fengsel i Kairo onsdag morgon etter at rettssaka mot dei ni var avslutta, ifølgje ei kjelde i innanriksdepartementet.

Dagen før hadde Amnesty International bedt Egypt om å stanse avrettingane.

– Nokre av dei tiltalte sa under rettssaka at dei hadde vorte bortførte med makt og torturert for å tilstå den kriminelle handlinga, heitte det i ei fråsegn frå Amnesty.

Lika vart frakta til eit likhus i Kairo der dei skulle bli henta av pårørande, opplyser kjelda i innanriksdepartementet.

Riksadvokat Hisham Barakat vart drepen i eit bilbombeangrep nær bustaden sin i Kairo i juni 2015. Dei ni vart dømde for drapet, og anka rettsavgjerda. I november heldt ein ankedomstol dødsdommane mot dei ni ved lag.

19 andre er dømde til fengselsstraff av ulik varigheit i same sak.

Barakat vart utnemnt til riksadvokat etter militærkuppet mot president Mohamed Mursi i 2013. Riksadvokaten sende tusenvis av antekne medlemmer og sympatisørar av Det muslimske brorskapet i fengsel og bidrog til at fleire hundre vart dømde til døden, blant dei Mursi. Mursis dødsdom vart oppheva i 2016.

(©NPK)