Putin lovar betre levekår for russarane

– Vi kan ikkje vente. Situasjonen må endre seg til det betre no. Gjennom året bør russarane merke betring, sa presidenten i den årlege talen sin om tilstanden i riket onsdag formiddag.

Putin sa at regjeringa skal auke sosialstøtte til unge familiar. Han lovar òg skattekutt, lågare utlånsrente og bustadsubsidiar for familiar med mange barn.

Skattetrykket på eigedomsutviklarar skal lettast for å oppfordre næringa til å byggje fleire bustader, fortalde presidenten vidare.

Han la vekt på behovet for å kjempe mot fattigdom. Putin viste i talen sin til at 19 millionar av dei 147 millionar innbyggjarane i landet lever under fattigdomsgrensa, som utgjer rundt 1.400 kroner i månaden.

