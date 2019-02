Putins popularitet fell før årleg tale

utenriks

Dette er den første talen 66-åringen har til dei to kammera i parlamentet sidan han vart vald til den fjerde perioden sin som president for eitt år sidan. Han skal sitje ved makta til 2024.

Ei undersøking frå Levada Center frå januar viser at 64 prosent no er fornøgde med han, noko som er det lågaste sidan Russland annekterte Krimhalvøya for fem år sidan.

I fjor brukte Putin sin to timar lange tale om tilstanden i riket til å avsløre at Russland var i ferd med å utvikle fleire nye kjernefysiske våpen og hadde gjennomført ei rekke testar, mellom anna av ein ny interkontinental ballistisk missil. Det var to veker før valet, og han lova då russarane høgare levestandard, hylla Russlands militære overlegenheit og forholdet til Vesten.

Etter talen sette han ny rekord på meiningsmålingane, og fekk den høgaste scoren sin sidan han kom til makta i 1999. Så vann han valet.

Eit år seinare har populariteten falle, økonomien gått nedover og forholdet til Vesten har kjølna kraftig.

Den svært upopulære pensjonsreforma han signerte i oktober har bidrege ytterlegare til at folket ikkje lenger er like fornøgde med den elles svært godt likte presidenten. Rett etter reforma svarte berre 40 prosent at dei ville stemt på han viss det var val i oktober.

(©NPK)