Trump nominerer Rosen til ny visejustisminister

utenriks

Rosen er for augneblinken visesamferdselsminister med ansvar for den daglege drifta av departementet.

Ein tilsett i det amerikanske justisdepartementet sa måndag til CNN at det kunne bli kjent allereie denne veka kven som skal ta over jobben til Rosenstein. CNN hadde tidlegare meldt at USAs justisminister William Barr hadde ønskt Jeffrey Rosen som visejustisministeren sin.

Rosen har vore seniorpartnar i advokatfirmaet Kirkland & Ellis LLP saman med Barr.

Rosenstein har hatt som ansvar å halde oppsyn med spesialetterforskar Robert Muellers gransking av påstådd russisk valinnblanding og koordinering med Trumps valkampapparat. Det har vore venta at Rosenstein skulle gå av etter at Barr overtok som justisminister etter Jeff Sessions.

(©NPK)